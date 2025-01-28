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Супругов из Нигерии выдворили из Казахстана

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Пассажиры на борту самолета
Пассажиры в самолете. Иллюстративное фото: Constantine Johnny/Getty Images

Супружескую пару из Нигерии, уклонявшуюся от решения суда, выдворили из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

По данным Департамента полиции Астаны, в ходе ОПМ "Выдворенцы" полицейские выявили более 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

"В рамках мероприятия были установлены 22 иностранных гражданина, уклонявшихся от исполнения судебных решений и выезда с территории Республики Казахстан. Среди них оказалась супружеская пара из Нигерии, которая, несмотря на решение суда о выдворении, не покинула территорию страны, скрывалась от миграционной службы и находилась в Казахстане незаконно.

После сбора необходимых документов, они были доставлены в столичный аэропорт и принудительно выдворены. Как выяснилось, ранее семейная пара занималась трудовой деятельностью в Алматы, женщина работала няней в семье, а муж подрабатывал преподавателем иностранного языка", - сказано в сообщении.

Также выявлены 14 работодателей, которые привлекли иностранную рабочую силу без разрешения местных исполнительных органов, возбуждены дела по статье "Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан".

В январе этого года сообщалось, что 23-летний житель области Абай скрыл получение российского паспорта и был выдворен из страны после того, как это обнаружилось.

В конце прошлого года в аэропорту Алматы была выявлена 32-летняя гражданка США, нарушившая законодательство РК о гражданстве. Ее выдворили из страны.

В октябре прошлого года стало известно, что почти 50 человек с двойным гражданством выявили в Восточно-Казахстанской области. Девять из них выдворили за пределы Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215977-suprugov-iz-nigerii-vydvorili-iz-kazahstana/