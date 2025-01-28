"Было холодно": сторонника радикальных течений задержали после похода в мечеть в Костанае

Кражу куртки из мечети расследует полиция в Костанае. Подозреваемым оказался сторонник деструктивных радикальных течений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, управлением по противодействию экстремизму ДП Костанайской области установлен и задержан мужчина, подозреваемый в краже зимней куртки в городской мечети "Марал Ишан".

"Как выяснилось, 39-летний мужчина, являющийся сторонником деструктивных радикальных течений, воспользовался моментом и похитил куртку одного из прихожан. По его словам, в своей куртке ему было холодно, поэтому он надел чужую вещь и покинул здание мечети", - рассказали в МВД.

На данный момент полицейскими проводится досудебное расследование по факту кражи. В ходе проверки также рассматривается возможность причастности подозреваемого к другим подобным преступлениям.

Ранее подозреваемого в краже куртки из мечети задержали полицейские в Шымкенте. Стоимость верхней одежды ее владелец оценил в 800 тыс. тенге. Подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения, которые и засняли момент кражи. Куртку вернули владельцу.

А камеры видеонаблюдения в одной из мечетей Астаны зафиксировали кражу обуви - были похищены кроссовки стоимостью 30 тыс. тенге. Полицейские задержали 28-летнего подозреваемого.

В Туркестанской области полицейские с поличным задержали казахстанца, подозреваемого в кражах сотовых телефонов прихожан мечети в Шымкенте. По данным МВД, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.