Павлодарка после приезда из Грузии узнала, что в ее съемной квартире поменяли замки

Женщина сняла в Павлодаре однокомнатную квартиру. Когда она находилась в другой стране, владелец жилья сменил замки, оставив ее без вещей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2021 году житель Павлодара сдал в аренду свою 1-комнатную квартиру за 80 тыс. тенге в месяц. По договору он предоставил во временное пользование диван, кондиционер, стиральную машину и кухонный гарнитур арендатору, которая обязалась произвести в квартире ремонт.

В 2024 году во время нахождения арендатора в Грузии владелец квартиры сообщил ей через WhatsApp о необходимости освобождения квартиры через две недели ввиду ее продажи.

В связи с нахождением в этот момент за пределами Казахстана арендатор не имела возможности вывезти свое имущество из арендуемой квартиры.

"Несмотря на это и наличие договора аренды, владелец квартиры самостоятельно вскрыл квартиру, поменял замки во входной двери и подключил к охранной сигнализации", - установил суд.

Приехав из загранпоездки, арендатор обратилась в суд с иском к владельцу квартиры о взыскании с него 970 тыс. тенге за ее вещи, оставшиеся в квартире.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично со ссылкой на отсутствие у арендатора доказательств нахождения в незаконном владении и удержании ответчиком имущества.

Апелляция, рассмотрев дело, указала на право собственника истребовать свое имущество из чужого незаконного владения, а также заслуживающие внимания доводы арендатора об отсутствии доступа к квартире и своему имуществу.

"Отсутствие добросовестности, разумности и справедливости в действиях владельца квартиры, поскольку он, передав квартиру во владение арендатору, ограничил доступ в арендуемое помещение, заведомо зная о наличии в нем ее имущества", - уточнили в суде.

Также в суде отметили, что владелец квартиры удерживал имущество арендатора, в том числе телевизор и утюг на общую сумму в 186 тыс. тенге. Арендатор представила фискальные чеки о покупке.

"В отсутствие доказательств приобретения иного имущества на 783 тыс. тенге доводы истца об их наличии и права собственности носят предположительный характер", - отметили в суде.

Облсуд изменил решение по делу. Он обязал владельца квартиры вернуть арендатору телевизор за 168 тыс. тенге и утюг за 17 тыс. тенге. Постановление апелляции вступило в законную силу.

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