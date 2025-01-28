Павлодарка после приезда из Грузии узнала, что в ее съемной квартире поменяли замки
Опубликовано:
Женщина сняла в Павлодаре однокомнатную квартиру. Когда она находилась в другой стране, владелец жилья сменил замки, оставив ее без вещей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2021 году житель Павлодара сдал в аренду свою 1-комнатную квартиру за 80 тыс. тенге в месяц. По договору он предоставил во временное пользование диван, кондиционер, стиральную машину и кухонный гарнитур арендатору, которая обязалась произвести в квартире ремонт.
В 2024 году во время нахождения арендатора в Грузии владелец квартиры сообщил ей через WhatsApp о необходимости освобождения квартиры через две недели ввиду ее продажи.
В связи с нахождением в этот момент за пределами Казахстана арендатор не имела возможности вывезти свое имущество из арендуемой квартиры.
"Несмотря на это и наличие договора аренды, владелец квартиры самостоятельно вскрыл квартиру, поменял замки во входной двери и подключил к охранной сигнализации", - установил суд.
Приехав из загранпоездки, арендатор обратилась в суд с иском к владельцу квартиры о взыскании с него 970 тыс. тенге за ее вещи, оставшиеся в квартире.
Суд первой инстанции иск удовлетворил частично со ссылкой на отсутствие у арендатора доказательств нахождения в незаконном владении и удержании ответчиком имущества.
Апелляция, рассмотрев дело, указала на право собственника истребовать свое имущество из чужого незаконного владения, а также заслуживающие внимания доводы арендатора об отсутствии доступа к квартире и своему имуществу.
"Отсутствие добросовестности, разумности и справедливости в действиях владельца квартиры, поскольку он, передав квартиру во владение арендатору, ограничил доступ в арендуемое помещение, заведомо зная о наличии в нем ее имущества", - уточнили в суде.
Также в суде отметили, что владелец квартиры удерживал имущество арендатора, в том числе телевизор и утюг на общую сумму в 186 тыс. тенге. Арендатор представила фискальные чеки о покупке.
"В отсутствие доказательств приобретения иного имущества на 783 тыс. тенге доводы истца об их наличии и права собственности носят предположительный характер", - отметили в суде.
Облсуд изменил решение по делу. Он обязал владельца квартиры вернуть арендатору телевизор за 168 тыс. тенге и утюг за 17 тыс. тенге. Постановление апелляции вступило в законную силу.
Ранее жительнице Уральска вынесли приговор за мошенничество с предложением аренды квартиры, которая ей не принадлежала. Потерпевшая, полагая, что ведет переписку с реальным арендодателем, перечислила через банковское приложение предоплату за квартиру.
А в области Ұлытау многодетную мать с семьей выселили из квартиры из-за незаконного использования коммунального жилья - его сдали в аренду другому человеку. Сама женщина с семьей в квартире не проживала.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215718-pavlodarka-posle-priezda-iz-gruzii-uznala-chto-v-ee-semnoy-kvartire-pomenyali-zamki/