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Мужчина прокатился на капоте автомобиля в Алматы (видео)

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Мужчина на капоте
Мужчина на капоте. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__official

Мужчина проехал на капоте автомобиля в Алматы - кадры появились в социальных сетях. Стражи порядка ищут участников видео, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Кадры опубликовали в паблике kris__p__official. На них видно, как мужчина находится на капоте автомобиля, который едет по дороге. По информации автора, инцидент произошел на улице Саина.

Произошедшее прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы.

"Данный факт имел место по улице Саина в северном направлении, севернее улицы Торайгырова. Объективные обстоятельства дела и личности участников видео устанавливаются. Их действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством РК", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215616-muzhchina-prokatilsya-po-gorodu-na-kapote-avtomobilya-v-almaty-video/

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