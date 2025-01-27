Мужчина прокатился на капоте автомобиля в Алматы (видео)

Мужчина проехал на капоте автомобиля в Алматы - кадры появились в социальных сетях. Стражи порядка ищут участников видео, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Кадры опубликовали в паблике kris__p__official. На них видно, как мужчина находится на капоте автомобиля, который едет по дороге. По информации автора, инцидент произошел на улице Саина.

Произошедшее прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы.

"Данный факт имел место по улице Саина в северном направлении, севернее улицы Торайгырова. Объективные обстоятельства дела и личности участников видео устанавливаются. Их действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством РК", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!