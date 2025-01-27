Избиение ребенка в детдоме попало на видео в Атырау
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В Атырау на видео попало избиение ребенка - происшествие случилось в детском доме семейного типа "Шанырак". Заведено уголовное дело, передает "Мой город".
По данным регионального издания, инцидент произошел в детском доме семейного типа "Шанырак". Действие попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, голый по пояс мужчина несколько раз наносит удары подростку в спортивном зале.
Свои действия мужчина аргументировал тем, что мальчик его оскорбил, пишет издание.
По предварительным данным, мужчина работает водителем в этом же детском доме.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту происшествия в детском доме зарегистрировано уголовное дело, проводится комплекс следственных действий.
Иную информацию в интересах следствия раскрывать не стали.
В ноябре прошлого года сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело после публикации в Сети видео, на котором, предположительно, запечатлено избиение ребенка отцом другого мальчика.
Тогда же мы писали, что в Павлодаре 13-летняя девочка была госпитализирована после нападения, в котором подозревают двух взрослых мужчин. В ДП региона прокомментировали произошедшее.
В конце 2023 года сообщалось о случае, когда в Уральске учителя физкультуры обвинили в избиении шестиклассника. Позже стало известно, что педагога уволили, а полиция возбудила уголовное дело по данному факту.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215577-izbienie-rebenka-v-detdome-popalo-na-video-v-atyrau/