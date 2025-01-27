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Избиение ребенка в детдоме попало на видео в Атырау

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Ребенок плачет
Ребенок плачет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Атырау на видео попало избиение ребенка - происшествие случилось в детском доме семейного типа "Шанырак". Заведено уголовное дело, передает "Мой город".

По данным регионального издания, инцидент произошел в детском доме семейного типа "Шанырак". Действие попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, голый по пояс мужчина несколько раз наносит удары подростку в спортивном зале.

Свои действия мужчина аргументировал тем, что мальчик его оскорбил, пишет издание.

По предварительным данным, мужчина работает водителем в этом же детском доме.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту происшествия в детском доме зарегистрировано уголовное дело, проводится комплекс следственных действий.

Иную информацию в интересах следствия раскрывать не стали.

В ноябре прошлого года сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело после публикации в Сети видео, на котором, предположительно, запечатлено избиение ребенка отцом другого мальчика.

Тогда же мы писали, что в Павлодаре 13-летняя девочка была госпитализирована после нападения, в котором подозревают двух взрослых мужчин. В ДП региона прокомментировали произошедшее.

В конце 2023 года сообщалось о случае, когда в Уральске учителя физкультуры обвинили в избиении шестиклассника. Позже стало известно, что педагога уволили, а полиция возбудила уголовное дело по данному факту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215577-izbienie-rebenka-v-detdome-popalo-na-video-v-atyrau/

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