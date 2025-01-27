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Главу департамента МЧС осудили в ВКО

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Чиновник в костюме
Мужчина. Иллюстративное фото: kuppa_rock / Getty Images

Руководителя Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по ВКО проговорили к крупному штрафу за злоупотребление должностными полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.361 УК) рассмотрели в суде №2 Усть-Каменогорска.

В 2021 году подсудимого назначили на должность руководителя Департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области.

"Являясь должностным лицом, он совершил в период с марта по апрель 2024 года уголовное правонарушение в целях излечения выгоды и преимуществ для себя и ТОО", - установил суд.

Так, результаты внеплановой проверки рудников на территории ВКО в марте 2024 года выявили нарушения условий безопасности труда.

"Подсудимый дал указание о ненаправлении уведомления в прокуратуру о приостановлении деятельности техники и запрете спуска в шахты персонала, задействованного на рудниках. Также дал указание о подготовке акта о результатах проверки и предписания об устранении нарушений со сроком устранения до 28 июня 2024 года, при этом зная, что устранение нарушений в указанный срок не представляется возможным", - пояснили в суде.

Как установил суд, при этом подсудимый умышленно не принял мер по направлению искового заявления о приостановке деятельности ТОО, нарушив конституционные права лиц на безопасные условия труда.

Чиновник вину признал в полном объеме и в содеянном раскаялся. Прокурор просил назначить наказание в виде штрафа.

Суд признал мужчину виновным. С учетом смягчающих обстоятельств, таких как признание вины, наличие малолетних детей, раскаяние, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 500 МРП, что составляет 5 538 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 2 000 МРП (7 864 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215541-glavu-departamenta-mchs-osudili-v-vko/

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