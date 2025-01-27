Мужчина и женщина при схожих обстоятельствах потеряли 12,5 млн тенге в Акмолинской области

Два жителя Акмолинской области потеряли 12,5 млн тенге, поверив предложениям в соцсетях и решив заработать якобы на инвестициях, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, очередные факты, связанные с якобы вложением в инвестиции, в минувшие сутки зарегистрировали в Степногорске и Аршалынском районе.

"Истории потерпевших оказались схожи: оба заявителя увидели объявления о возможности приумножения капитала в социальных сетях и решили заработать на инвестициях. В первом случае акмолинка отдала аферистам 5,7 млн тенге, во втором случае мужчина перевел на мошеннические счета более 6,8 млн тенге", - уточнили в ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, схема, которую преступники использовали для обмана схожа: за вклад собственных денег потерпевшим обещали дивиденды, но когда дело дошло до получения прибыли, финансовые консультанты попросту пропадали или требовали еще вложений.

В настоящее время по обоим фактам проводятся досудебные расследования.

"Полицейские в очередной раз просят граждан не доверять заманчивым предложениям о получении быстрого дохода. Не следует доверять рекламе в интернете и социальных сетях. Не переводите личные накопления третьим лицам и не оформляйте кредиты и микрозаймы для их вложения в инвестиции", - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что предприниматель из Акмолинской области, надеясь получить "прибыль" в 140 тыс. долларов от инвестиций, лишился 11 млн тенге, часть из которых взял в долг.

Другой житель Акмолинской области поверил рекламе о заработке на инвестициях в YouTube и потерял почти 6,5 млн тенге. По словам потерпевшего, его убедили взять крупные кредиты в различных банках. Когда мужчина попытался вывести средства, доступ к аккаунту оказался заблокирован.