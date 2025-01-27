Более 20 казахстанцев осудили в Астане за участие в ОПГ

В суде Астаны вынесли приговор 24 казахстанцам, обвиняемым в совершении в составе ОПГ хищений материалов АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении 24 лиц за:

создание и руководство организованной группой, участие в ней ;

вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору ;

кражу и покушение на кражу, неоднократно в крупном и особо крупном размерах с незаконным проникновением в помещение, в том числе преступной группой и группой лиц;

превышение служащим частной охранной службы полномочий;

причинение вреда здоровью в отношении представителя власти.

Суть обвинения

Х. и Т. в период с июня 2022 года по март 2023 года организовали и руководили организованной группой, Қ. и М., действуя в преступной группе, будучи охранниками охранного агентства, занимались систематическим хищением бронзовых изделий, швеллеров, горячекатаных прокатов, оцинкованных листов, рельсов АО "АрселорМиттал Темиртау" на территории Карагандинской области.

А, М., Б., Д., Е., А., Ж., Ж., К., М., М., С., С., М., Ш., Б., Ж., Д., Ж., остальные 20 лиц - совершили кражу и покушение на кражу имущества АО "АрселорМиттал Темиртау", в крупном и в особо крупном размерах, группой лиц по предварительному сговору.

Также Х. и Т. совершили вымогательство в составе преступной группы, также Т. совершил вымогательство группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, Х. и Ж., в июне 2016 года, будучи охранниками охранного агентства, совершили превышение полномочий, вопреки задачам своей деятельности с применением оружия, Ж. также причинил вред здоровью в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а Х. совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

"Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, подсудимых, в том числе данных в ходе следствия, результатами СОРМ, НСД, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз, видеозаписями осмотра места происшествия и другими материалами уголовного дела", - информирует суд.

Стороны защиты отрицали факт создания, руководства, участия в преступной группе. Х., Т., Ж., А., Ш. не признав предъявленное обвинение просили оправдать. Остальная часть подсудимых обвинение признали частично, часть в полном объеме.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание подсудимых, судом признаны наличие несовершеннолетних детей, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, добровольное возмещение ущерба.

Отягчающими, уголовную ответственность и наказание обстоятельствами у Т., Қ., М. признаны совершение уголовного правонарушения с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения.

Приговором суда:

Х. признан виновным по ст.ст. 252 ч. 2, 262 ч. 1, 188 ч. 4 п. 1), ст. 24 ч. 3 – 188 ч. 4 п. 1, 3) УК, и с применением ст. 58 ч. 3 УК назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет , с лишением права заниматься охранной деятельностью сроком на 5 лет;

, с лишением права заниматься охранной деятельностью сроком на 5 лет; Х. признан не виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 380 ч. 2, 194 ч. 4 п. 1) УК, и оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения , поскольку его участие в данных преступлениях не доказано;

, поскольку его участие в данных преступлениях не доказано; Т. признан виновным по ст.ст. 262 ч. 1, ст. 194 ч. 2 п. 2), 188 ч. 4 п. 1), 24 ч. 3 – 188 ч. 4 п. 1, 3) УК, и с применением ст. 58 ч. 3 УК назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет , с лишением права заниматься охранной деятельностью сроком на 5 лет;

, с лишением права заниматься охранной деятельностью сроком на 5 лет; Т. признан не виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 194 ч. 4 п. 1) УК, и оправдан за отсутствием в его действиях по эпизоду в отношении Ж. состава уголовного правонарушения, поскольку его участие в данном преступлении не доказано, в связи с этим его действия по второму эпизоду вымогательства квалифицированы по ст. 194 ч. 2 п. 2) УК.

за отсутствием в его действиях по эпизоду в отношении Ж. состава уголовного правонарушения, поскольку его участие в данном преступлении не доказано, в связи с этим его действия по второму эпизоду вымогательства квалифицированы по ст. 194 ч. 2 п. 2) УК. Қ. и М. признаны виновными по ст.ст. 262 ч. 2, 188 ч. 4 п. 1), 24 ч. 3 – 188 ч. 4 п. 1, 3) УК, и с применением ст. 58 ч. 3 УК назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет ;

; Ж. признан виновным по ст.ст. 252 ч. 2, 380 ч. 2 УК, и с применением ст. 58 ч. 3 УК, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 4 месяца , с лишением права заниматься охранной деятельностью сроком на 5 лет;

, с лишением права заниматься охранной деятельностью сроком на 5 лет; А., Б., М. и Е. признаны виновными по ст. 24 ч. 3 – 188 ч. 4 п. 3) УК, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет . Также назначенное наказание Е. считать условным, т.к. он активно способствовал раскрытию преступления и участвовал в одном эпизоде кражи, а Д. наказание не назначено в связи с его смертью;

. Также назначенное наказание Е. считать условным, т.к. он активно способствовал раскрытию преступления и участвовал в одном эпизоде кражи, а Д. наказание не назначено в связи с его смертью; А. признан виновным по ст. 188 ч. 3 п. 1, 2, 3) УК, и н азначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года ;

; С. признан виновным по ст. 24 ч. 3 – 188 ч. 3 п. 3) УК, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев ;

; Ж., Ж., К., М., М. и С. признаны виновными по ст. 188 ч. 3 п. 3) УК, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев ;

; М. признан не виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 287 ч. 3 УК, и оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения , поскольку его участие в данном преступлении не доказано;

, поскольку его участие в данном преступлении не доказано; М. признан виновным по ст. 28 ч. 5, ст. 24 ч. 3 – 188 ч. 3 п. 3) УК, и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года , т.к. он совершил пособничество;

, т.к. он совершил пособничество; Ш. признан виновным по ст. 24 ч. 3 – 188 ч. 3 п. 3) УК, и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года , т.к. учтен в том числе пенсионный возраст (61 год);

, т.к. учтен в том числе пенсионный возраст (61 год); Ж., Д. и Ж. признаны виновными по ст. 188 ч. 2 п.1) УК, и н азначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года ;

; Б. признан виновным по ст. 188 ч. 2 п. 1) УК, и назначено наказание в виде штрафа 200 МРП (696 тыс. тенге), т.к. он добровольно возместил ущерб, поэтому ему не назначается наказание в виде лишения свободы (ст. 55 ч. 1 УК) и с применением ст. 58 ч. 2, 6 УК с поглощением менее строгого наказания более строгим назначенного Темиртауским городским судом, окончательно назначено 6 месяцев лишения свободы.

Также действия Ж. и Б. переквалифицированы со ст. 188 ч. 3 УК на ст. 188 ч. 2 УК, т.к. квалифицирующие признаки "крупный размер" и "с незаконным проникновением в производственное помещение" не доказано.

За гражданским истцом АО "Кармет" признано право на удовлетворение иска и вопрос о размерах утраченного товарного вида имуществ передано на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства, гражданские иски 38 потерпевших по эпизоду вымогательства по их просьбе оставлены без рассмотрения.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, также в конце прошлой недели сообщалось, что в Алматы полиция расследует десять фактов, связанных с созданием организованной преступной группы. В деле фигурируют 22 человека и 99 единиц огнестрельного оружия.

На днях в Туркестанской области пресекли деятельность предполагаемой ОПГ по делу о хищении путем оформления фиктивных залогов бюджетных средств на сумму 1,9 млрд тенге. В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 млрд тенге.

Также недавно в Жамбылской области вынесли приговоры лидеру и участникам ОПГ, которые в течение нескольких лет терроризировали предпринимателей.

А в начале года сообщалось, что КНБ по итогам 2024 года ликвидировал 19 особо опасных ОПГ в Казахстане. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.