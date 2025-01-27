Конфискованы 13 дорогих авто и 75 млн тенге: супругов осудили в Шымкенте (видео)

В Шымкенте выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, расследованием установлено, что с 2022 года супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта.

Продукция реализовывалась не только в Шымкенте, но и в соседних регионах - Туркестанской и Жамбылской областях.

"В ходе обысков изъято более 9 тыс. литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс. штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге", - рассказали в ведомстве.

Проведенным финансовым расследованием установлен весь доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге.

"На средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге (Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, VOLVO и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников", - отметили в АФМ.

Приговором суда супруги признаны виновными в незаконном предпринимательстве (ст.214 ч.2 п.2 УК), нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров (ст.233 ч.2 УК) и легализации денег и иного имущества, полученного преступным путем (ст.218 ч.3 п.3 УК). Судом им назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге.

В АФМ напомнили, что продажа и употребление суррогатной алкогольной продукции представляет серьезную угрозу для здоровья граждан. Такие напитки, изготовленные с нарушением технологии и использованием несертифицированных ингредиентов, могут содержать токсичные вещества, вызывающие отравления, серьезные заболевания и даже летальные исходы.

Ранее в Костанае семейную пару признали виновной в незаконном предпринимательстве. Супруги занимались обменом (покупкой-продажей) необеспеченных цифровых активов, оборот которых запрещен на территории Казахстана, получив доход более 2 млрд тенге. По решению суда с них взыскали эти деньги, а также приговорили к 2 годам лишения свободы каждого.

А в 2023 году другая супружеская пара была осуждена за организацию финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019". Ущерб потерпевшим составил более 1,5 млрд тенге. Они получили 6 и 10 лет лишения свободы.