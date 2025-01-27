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Казахстанка с долгом на двоих в 4,6 млн тенге выплатит деньги, когда выйдет на работу

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Женщина грустит
Женщина. Иллюстративное фото: doidam10 / Getty Images

В Байконуре женщину оштрафовали за неисполнение судебного акта, по которому с нее как с должника взыскали деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.669 КоАП РК рассмотрели в городском суде Байконура.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Кызылординской области с двух должников, в том числе с женщины, взыскали в пользу взыскателя 4 613 170 тенге.

"Поскольку зарегистрированное имущество должника не установлено, частный судебный исполнитель неоднократно уведомлял ее об исполнении судебного решения. Однако должник решение суда так и не исполнила", - рассказали в суде.

Женщина в суде полностью признала свою вину и указала, что знает о принятом судебном акте, но в настоящее время является безработной, полностью погасит долг после трудоустройства.

Ее признали виновной по ч.1 ст.669 КоАП РК и назначили штраф в размере 13 762 тенге.

Отметим, что по ч.1 ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

Ранее уволенному с работы жителю Байконура назначили штраф за уклонение от уплаты алиментов. У мужчины накопился долг на сумму более 1 млн тенге. В суде он обязался в дальнейшем своевременно выплачивать алименты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215461-kazahstanka-s-dolgom-na-dvoih-v-4-6-mln-tenge-vyplatit-dengi-kogda-vyydet-na-rabotu/

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