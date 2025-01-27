Избиение девушки сняли на видео в Павлодаре: возбуждено уголовное дело

После появления скандального видео с избиением девушки в Павлодаре возбудили уголовное дело, а подозреваемую поставили на профилактический учет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по факту нанесения побоев.

"Причастная несовершеннолетняя передана под поручительство законного представителя. Кроме этого, к ответственности привлечена ее законный представитель за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подросток взята на профилактический учет", - отметили в ДП Павлодарской области.

Внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Павлодара.

"Сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем", - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появились кадры избиения девушки. Судя по видео, ее избила другая девушка в компании сверстниц. Произошедшее прокомментировали в областном департаменте полиции. Там отметили, что личности всех участников установлены, их доставили в отдел полиции.

Добавим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до 25 суток.