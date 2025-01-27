КНБ провел спецоперацию в Павлодаре (видео)

18 января ДКНБ по Павлодарской области при координации органов прокуратуры и с привлечением подразделения специального назначения "Беркут" МВД проведена операция по ликвидации нарколаборатории в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, при изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

В ходе обыска изъято свыше 20 килограммов наркотического средства "мефедрон", а также лабораторное оборудование и более 1,5 тонны прекурсоров.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные: группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее в КНБ рассказали, что в 2024 году пресечена деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участника.