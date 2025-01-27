Ежемесячный оборот свыше 100 млн тенге: крупную ячейку обнаружили в Алматинской области

В Алматинской области ликвидировали деятельность предполагаемой организованной группы дропперов, подозреваемых в выводе мошеннически добытых денежных средств в криптовалюту, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, задержание провели полицейские при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона.

"В рамках расследования установлено свыше 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы. Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции", - уточнили в МВД.

Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы. В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более 8 млн тенге, а также выявлен криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 млн тенге.

В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания", - уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы предупреждают граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц. Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее киберполицейские задержали предполагаемого иностранного дроппера при попытке покинуть территорию Казахстана. Гражданина России подозревают в участии в мошеннической схеме по выводу денег с банковских счетов потерпевших в торговых центрах Алматы.

В Казахстане интернет-мошенники наносят многомиллиардный ущерб, при этом более половины уголовных дел закрывается из-за невозможности найти виновных. Мошенники используют дропперов - людей, предоставляющих свои банковские счета для перевода денег жертв, что затрудняет поиск настоящих преступников.