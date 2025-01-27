Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ежемесячный оборот свыше 100 млн тенге: крупную ячейку обнаружили в Алматинской области

Опубликовано:

Подозреваемые в незаконном выводе денег
В полиции. Фото: polisia.kz

В Алматинской области ликвидировали деятельность предполагаемой организованной группы дропперов, подозреваемых в выводе мошеннически добытых денежных средств в криптовалюту, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, задержание провели полицейские при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона.

"В рамках расследования установлено свыше 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы. Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции", - уточнили в МВД.

Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы. В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более 8 млн тенге, а также выявлен криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 млн тенге.

В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания", - уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы предупреждают граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц. Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее киберполицейские задержали предполагаемого иностранного дроппера при попытке покинуть территорию Казахстана. Гражданина России подозревают в участии в мошеннической схеме по выводу денег с банковских счетов потерпевших в торговых центрах Алматы.

В Казахстане интернет-мошенники наносят многомиллиардный ущерб, при этом более половины уголовных дел закрывается из-за невозможности найти виновных. Мошенники используют дропперов - людей, предоставляющих свои банковские счета для перевода денег жертв, что затрудняет поиск настоящих преступников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215358-ezhemesyachnyy-oborot-svyshe-100-mln-tenge-krupnuyu-yacheyku-obnaruzhili-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie