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Падение дельтаплана на Алаколе: суд вынес решение

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Упавший в воду на Алаколе дельтаплан
Упавший дельтаплан. Фото: t.me/qr_tjm

Предприниматель понес наказание за полеты без разрешения - летом на озере Алаколь произошло падение дельтаплана, пострадали люди, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Прокуроры выявили нарушения в деятельности владельца дельтаплана "SKYPPER 912", который без соответствующих разрешений предлагал отдыхающим платные полеты над озером Алаколь.

Отмечается, что надзорным ведомством было инициировано рассмотрение вопроса о привлечении предпринимателя к административной ответственности в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Алматы.

Суд признал владельца дельтаплана виновным в нарушении порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан - ему назначен штраф в размере 55 380 тенге, а летательный аппарат конфискован в пользу государства.

В прокуратуре также напомнили, что летом прошлого года на озере Алаколь произошла авария с участием указанного дельтаплана, в результате которой два человека получили травмы.

Уголовное дело по части 1 статьи 344 УК РК было прекращено за примирением сторон.

Падение дельтаплана на Алаколе

25 июля 2024 года в области Жетісу дельтаплан с людьми упал в воду на озере Алаколь. В МЧС сообщили, что были спасены два человека. Жертв не было. Мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи.

В КГА тогда заявили, что по данному авиационному происшествию будет проведено расследование.

В Управления здравоохранения акимата области Жетісу рассказали, что пострадавшие были доставлены в центральную больницу Алакольского района на "скорой". Их состояние при поступлении было тяжелым. Медики начали противошоковую терапию, полное клинико-диагностическое инструментальное исследование. Из Талдыкоргана направили двух специалистов - нейрохирурга и травматолога.

Позже в Комитете гражданской авиации МТ РК раскрыли новые подробности об инциденте с дельтапланом, который упал в озеро Алаколь на территории области Жетісу, и обратились к казахстанцам.

Инцидент также прокомментировали в министерстве транспорта. Сообщилось, что ведомство проведет дополнительную проверку по факту падения летального аппарата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214996-padenie-deltaplana-na-alakole-sud-vynes-reshenie/

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