Офицера осудили за убийство солдата в Мангистау
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13 лет лишения свободы назначил суд командиру взвода за убийство солдата Марата Баркулова из пистолета в Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Военный суд РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении лейтенанта, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.99 УК РК), рассмотрели в специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане.
"В сентябре прошлого года около 17.00 командир взвода из вверенного ему пистолета ПМ застрелил рядового, который скончался от полученного огнестрельного ранения", - рассказали в суде.
Вина подсудимого была доказана видеозаписями с места происшествия, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертизы.
"Подсудимый признал вину частично ввиду отсутствия намерения убивать рядового, ссылался на неосторожность при использований вверенного ему оружия", - уточнили в суде.
Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Потерпевшие просили наказать подсудимого по всей строгости закона.
Решением суда обвиняемый приговорен к 13 годам лишения свободы.
В пользу потерпевшей взыскана компенсация материального ущерба и морального вреда в размере 20 млн тенге. В силу ч.1 ст.49 УК подсудимого лишили воинского звания "лейтенант".
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Напомним, 7 сентября прошлого года в Мангистауской области на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник.
В пресс-службе Актауского гарнизона тогда сообщили, что во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша" в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.
Позже отец погибшего солдата записал видеообращение к министру обороны.
На следующий день в военной прокуратуре сообщили, что возбудили дело по статье об умышленном убийстве. Подозреваемым в надзорном органе назвали командира взвода.
В Министерстве обороны, комментируя произошедшее, заявили, что офицер в любом случае понесет наказание.
Суд по делу о смерти 19-летнего солдата срочной службы Марата Баркулова, который погиб от выстрела в лицо из табельного пистолета, начался в Астане в январе этого года.
Также начальник Генштаба Султан Камалетдинов прокомментировал гибель солдата-срочника в Мангистау.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214977-oficera-osudili-za-ubiystvo-soldata-v-mangistau/