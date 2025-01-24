Офицера осудили за убийство солдата в Мангистау

13 лет лишения свободы назначил суд командиру взвода за убийство солдата Марата Баркулова из пистолета в Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Военный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении лейтенанта, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.99 УК РК), рассмотрели в специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане.

"В сентябре прошлого года около 17.00 командир взвода из вверенного ему пистолета ПМ застрелил рядового, который скончался от полученного огнестрельного ранения", - рассказали в суде.

Вина подсудимого была доказана видеозаписями с места происшествия, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертизы.

"Подсудимый признал вину частично ввиду отсутствия намерения убивать рядового, ссылался на неосторожность при использований вверенного ему оружия", - уточнили в суде.

Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Потерпевшие просили наказать подсудимого по всей строгости закона.

Решением суда обвиняемый приговорен к 13 годам лишения свободы.

В пользу потерпевшей взыскана компенсация материального ущерба и морального вреда в размере 20 млн тенге. В силу ч.1 ст.49 УК подсудимого лишили воинского звания "лейтенант".

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, 7 сентября прошлого года в Мангистауской области на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник.

В пресс-службе Актауского гарнизона тогда сообщили, что во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша" в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.

Позже отец погибшего солдата записал видеообращение к министру обороны.

На следующий день в военной прокуратуре сообщили, что возбудили дело по статье об умышленном убийстве. Подозреваемым в надзорном органе назвали командира взвода.

В Министерстве обороны, комментируя произошедшее, заявили, что офицер в любом случае понесет наказание.

Суд по делу о смерти 19-летнего солдата срочной службы Марата Баркулова, который погиб от выстрела в лицо из табельного пистолета, начался в Астане в январе этого года.

Также начальник Генштаба Султан Камалетдинов прокомментировал гибель солдата-срочника в Мангистау.