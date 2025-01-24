"Утопила девочку": женщину осудили за убийство родной племянницы в Шымкенте

В Шымкенте к 20 годам лишения свободы приговорили обвиняемую в убийстве 6-летней племянницы, дочери родной сестры. Девочка была утоплена в ванне, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.3 ст.99 УК (Убийство малолетнего лица) рассмотрели на открытом судебном заседании в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Выяснилось, что в июне 2024 года подсудимая находилась с девочкой в арендованной квартире, расположенной по улице Акпан батыра в Шымкенте.

"Разозлившись на то, что ее племянница 2018 года рождения, дочь ее родной сестры, проснулась и начала кричать, подсудимая связала потерпевшей руки и ноги, избила и бросила на пол. В результате потерпевшая потеряла сознание. Далее подсудимая наполнила ванну водой и утопила девочку, тем самым совершила умышленное убийство", - установил суд.

Вина подсудимой была доказана ее показаниями, показаниями законного представителя потерпевшей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить обвиняемой по ч.3 ст.99 УК 20 лет лишения свободы. Законный представитель потерпевшей заявила в суде, что простила подсудимую и просила не назначать ей суровое наказание.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел отсутствие у обвиняемой судимости ранее. Отягчающих уголовную ответственность обстоятельства установлены не были.

Суд признал женщину виновной в убийстве племянницы и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.99 УК РК убийство малолетнего лица наказывается пожизненным лишением свободы.

В соответствии с ч.4 ст.46 УК РК пожизненное лишение свободы не назначается лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, женщинам, мужчинам в возрасте 63 и свыше лет.

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