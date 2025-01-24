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13 лет лишения свободы грозит обвиняемому в убийстве солдата в Мангистау

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Военнослужащий армии РК
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ходе судебного заседания гособвинитель потребовал наказание в виде 13 лет лишения свободы офицеру за убийство солдата в Мангистауской области, передает NUR.KZ.

Прокурор потребовал признать подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.99 УК РК (Убийство), и назначить ему наказание в виде 13 лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Доводы подсудимого о том, что он не знал, что пистолет заряжен, обвинение посчитало безосновательными. Во-первых, это объяснили тем, что обвиняемый - кадровый офицер, он проходил соответствующую подготовку и сдавал экзамены по стрельбе из разных видов оружия.

Во-вторых, свидетели, допрошенные в зале суда, подтвердили, что при выдаче пистолета с лейтенантом провели инструктаж. Старший офицер давал ему указания "не играть с пистолетом и не направлять его на людей".

Напомним, 7 сентября прошлого года в Мангистауской области на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник.

В пресс-службе Актауского гарнизона сообщили, что во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша" в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.

Позже отец погибшего в Мангистау солдата записал видеообращение к министру обороны.

На следующий день в военной прокуратуре сообщили, что возбудили дело по статье об умышленном убийстве. Подозреваемым в надзорном органе назвали командира взвода одной из воинских частей.

В Министерстве обороны, комментируя произошедшее, заявили, что командир в любом случае понесет наказание.

Суд по делу о смерти 19-летнего солдата срочной службы, который погиб от выстрела в лицо из табельного пистолета, начался в Астане в январе этого года.

Начальник Генштаба Султан Камалетдинов прокомментировал гибель солдата-срочника в Мангистау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214842-13-let-lisheniya-svobody-grozit-obvinyaemomu-v-ubiystve-soldata-v-mangistau/

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