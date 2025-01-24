99 единиц оружия и свыше тысячи боеприпасов: 10 фактов создания ОПГ в Алматы расследует полиция

В Алматы полиция расследует десять фактов, связанных с созданием организованной преступной группы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Одним из десяти фактов, по данным медиапортала МВД, является создание и руководство транснациональной преступной организацией.

"Согласно данным управления по борьбе с организованной преступностью, в прошлом году была прекращена деятельность 22 человек, связанных с уголовным миром. В ходе операций по борьбе с преступностью из незаконного оборота изъято 99 единиц огнестрельного оружия. В их числе 18 пистолетов, шесть автоматов, 26 единиц нарезного оружия, семь винтовок, шесть обрезов, 35 единиц травматического оружия, 15 гранат и более 1456 боеприпасов", - отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, сотрудники УБОП пресекли два случая торговли людьми, а также 25 фактов сводничества и организации притонов.

На днях в Туркестанской области пресекли деятельность предполагаемой ОПГ по делу о хищении путем оформления фиктивных залогов бюджетных средств на сумму 1,9 млрд тенге. В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 млрд тенге.

Также недавно в Жамбылской области вынесли приговоры лидеру и участникам ОПГ, которые в течение нескольких лет терроризировали предпринимателей.

Мы также писали, что в области Жетісу полицейские провели операцию по задержанию предполагаемых членов ОПГ, состоящей из иностранцев и гражданина Казахстана. По версии следствия, группа управляла нарколабораторией по изготовлению психотропного вещества – мефедрона.

В начале года сообщалось, что КНБ по итогам 2024 года ликвидировал 19 особо опасных ОПГ в Казахстане. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.