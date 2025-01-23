"Был у друзей": резко повернувший в переулок водитель остался без авто в Экибастузе (видео)

В Экибастузе резкий маневр водителя привлек внимание полицейских, которые остановили его авто. Оказалось, что мужчина за рулем ехал пьяным, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, поздним вечером в Экибастузе экипаж патрульной полиции заметил автомашину Mazda, которая, набирая скорость, ехала по центральной улице, а затем резко повернула в переулок на улицу Гридина. Полицейские последовали за автомашиной.

При общении с водителем они почувствовал резкий запах алкоголя. Медицинское свидетельствование подтвердило наличие средней степени опьянения у 34-летнего мужчины.

"Водитель пояснил, что был у друзей и ехал домой", - уточнили в МВД.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения он привлечен к ответственности. Материал направлен в суд. Автомашина водворена на специальную стоянку.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Ранее в Актобе полицейские обратили внимание на подозрительное поведение водителя маршрутного автобуса. Его задержали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.