Уклонялся от выезда годами: иностранца-нелегала осудили в Астане
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В Астане рассмотрели дело в отношении иностранца, который уклонялся от выезда из Казахстана. Его приговорили к выдворению из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.
В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении гражданина Р. по факту нарушения иностранцем законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, пояснили в судебном органе.
Установлено, что мужчина 20 июня 2019 года пересек государственную границу РК и не выехал из страны в течение более чем 10 суток - правонарушение выявлено в январе 2025 года.
В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину и пояснил, что все это время работал нелегально.
Также выяснилось, что он не имеет близких родственников – граждан Казахстана.
В итоге он был признан виновным по ст.517 ч.4 КоАП за грубое нарушение срока пребывания на территории Казахстана.
Ему назначено наказание в виде административного выдворения за пределы страны.
Постановление суда вступило в законную силу.
Согласно части 4 статьи 517 КоАП РК, нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.
На днях мы писали, что иностранца с поддельным документом выявили в Костанайской области - нарушение выявили сотрудники миграционной полиции.
Как оказалось, гражданин ближнего зарубежья превысил сроки пребывания в Казахстане без регистрации более чем на 10 дней, что является правонарушением и привлекло внимание полиции. А во время проверки его паспорта полицейские выявили признаки подделки в разрешении на временное проживание - в документе были изменены сроки пребывания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214552-uklonyalsya-ot-vyezda-godami-inostranca-nelegala-osudili-v-astane/