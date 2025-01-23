Уклонялся от выезда годами: иностранца-нелегала осудили в Астане

В Астане рассмотрели дело в отношении иностранца, который уклонялся от выезда из Казахстана. Его приговорили к выдворению из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении гражданина Р. по факту нарушения иностранцем законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, пояснили в судебном органе.

Установлено, что мужчина 20 июня 2019 года пересек государственную границу РК и не выехал из страны в течение более чем 10 суток - правонарушение выявлено в январе 2025 года.

В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину и пояснил, что все это время работал нелегально.

Также выяснилось, что он не имеет близких родственников – граждан Казахстана.

В итоге он был признан виновным по ст.517 ч.4 КоАП за грубое нарушение срока пребывания на территории Казахстана.

Ему назначено наказание в виде административного выдворения за пределы страны.

Постановление суда вступило в законную силу.

Согласно части 4 статьи 517 КоАП РК, нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

На днях мы писали, что иностранца с поддельным документом выявили в Костанайской области - нарушение выявили сотрудники миграционной полиции.

Как оказалось, гражданин ближнего зарубежья превысил сроки пребывания в Казахстане без регистрации более чем на 10 дней, что является правонарушением и привлекло внимание полиции. А во время проверки его паспорта полицейские выявили признаки подделки в разрешении на временное проживание - в документе были изменены сроки пребывания.