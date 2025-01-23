Павлодарца арестовали за скандал с женой

Жителя Павлодара арестовали на 10 суток за скандал с супругой и нарушение защитного предписания, выданного судом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Быт" в Павлодаре полицейские пресекли семейный скандал.

"На днях супруг устроил скандал со своей женой, выражался в ее адрес нецензурной бранью, угрожая физической расправой", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Женщина обратилась за помощью в полицию. За противоправные действия в сфере быта мужчину привлекли к ответственности, суд вынес защитное предписание сроком на 10 суток, а также за нарушение защитного предписания нарушителя подвергли административному аресту на 10 суток.

Кроме этого, с нарушителем и потерпевшей провели профилактическую беседу о недопущении правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области 46-летнего мужчину привлекли к ответственности за скандал с матерью и нарушение судебного запрета употреблять алкоголь, а жительницу Экибастуза гражданский муж выгнал из дома. В итоге мужчину наказали за противоправные действия в сфере быта, также суд вынес защитное предписание.

Жителя Шымкента привлекли к ответственности за избиение супруги из-за ревности. Пострадавшая заявила в суде, что побои происходили неоднократно. Несколько дней мужчина проведет под арестом.