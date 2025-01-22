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В КУИС прокомментировали видео с разгуливающим на свободе осужденным в Алматы

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Наручники и тень от решетки
Наручники и решетка. Иллюстративное фото: Rawf8/Getty Images

В комитете уголовно-исполнительной системы прокомментировали появившуюся информацию об осужденном, который разгуливал по городу Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КУИС.

В соцсети Inastagram пользователь damir_za_mir_kz опубликовал видео, на кадрах которого, как утверждает автор, запечатлен гражданин, отбывающий наказание в учреждении минимальной безопасности. В описании говорится, что осужденный был отпущен в больницу по причине болезни.

В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данный осужденный действительно отбывает наказание в учреждении минимальной безопасности.

"Осужденным, находящимся в таком учреждении, предоставляется право выхода за пределы учреждения и трудоустройства в черте города. Тем не менее за нарушение установленного порядка отбывания наказания на осужденного наложено дисциплинарное взыскание в соответствии с законом", - сообщили в КУИС.

Также в комитете добавили, что в настоящее время проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана объективная и принципиальная правовая оценка действиям сотрудников учреждения.

Все лица, чьи нарушения будут подтверждены, понесут строгую дисциплинарную ответственность, пообещали в ведомстве.

В прошлом году в южной столице произошел похожий случай - в Сети появилось видео с разгуливающим в Алматы осужденным Нурасылом Болатом. Отмечалось, что сын мажилисмена Турлыханова якобы гуляет в ночное время, тогда как приговорен к ограничению свободы.

Видео прокомментировали в КУИС, заявив, что готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.

22 октября стало известно, что сына Даулета Турлыханова отправили в колонию, заменив ему условный срок на реальный.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214182-v-kuis-prokommentirovali-video-s-razgulivayushchim-na-svobode-osuzhdennym-v-almaty/

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