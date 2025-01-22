"Заставляли делать ремонт": прокуратура Алматы начала проверку после заявления осужденного

Прокуратура Алматы и ДУИС города начали проверку после появившейся в Сети информации о том, что начальник одной из колоний якобы заставлял осужденного делать ремонт в своем доме, передает NUR.KZ.

Информацию опубликовал Telegram-канал EGOV.PRESS. В посте говорится, что осужденный заявил, что начальник учреждения №13 и замначальника ДУИС по Алматы якобы заставляли его делать ремонт в своих домах и коммерческих помещениях.

Также в посте утверждается, что осужденного запугивали, а администрация не отправляла его заявления в правоохранительные органы.

В прокуратуре города в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ заявили о проведении проверки данной информации.

"Информация, распространенная в СМИ о вынуждении осужденного Ж. в проведении ремонтных работ в объектах руководства учреждения №13, проверяется прокуратурой города и ДУИС города Алматы.

Сообщаем, что 8 января 2025 года Департаментом уголовно-исполнительной системы города Алматы после изучения заявления осужденного Ж. начато служебное расследование по указанным доводам в заявлении", - рассказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что впервые в местах лишения свободы осужденный с психическими особенностями освоил грамоту и получил среднее образование благодаря усилиям воспитателей и учителей.