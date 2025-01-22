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Убийство солдата в Мангистау: в Минобороны озвучили новые подробности

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Солдат в зимней одежде
Солдат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Первый замминистра обороны – начальник Генштаба Султан Камалетдинов в кулуарах мажилиса прокомментировал гибель солдата-срочника в Мангистау, которому выстрелили в лицо, передает NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, связано ли трагическое событие с тем, что инструктажа мало при выдаче оружия. Они поинтересовались, нужно ли проводить психологические тесты прежде чем выдавать оружие.

"Вопрос уместен, ведь любой человек, хотя я более 40 лет в армии, может допустить любое нарушение. Мы, военнослужащие вообще, используем оружие, боеприпасы, вооружение, военную технику, в связи с этим мы не можем исключить какие-либо нарушения. Инструктажи проводятся, но есть такие ситуации внештатные – человек забыл, задумался, или не выполнил тот алгоритм, который требуется и из-за этого происходят такие, к сожалению, трагические события", - сказал в ответ Султан Камалетдинов.

При этом он подчеркнул, что направлять оружие на человека нельзя.

"Нельзя. Но этот офицер, который пять лет отучился в военном институте, он, естественно, эти инструктажи получал, он стрелял из этого пистолета, он знал, но что произошло в душе и голове, я сейчас не могу сказать, почему он такое решение принял", - резюмировал спикер.

Напомним, 7 сентября прошлого года в Мангистауской области произошел несчастный случай - на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник.

Нашему корреспонденту в пресс-службе Актауского гарнизона сообщили, что во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша" в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.

Позже отец погибшего в Мангистау солдата записал видеообращение к министру обороны.

На следующий день в военной прокуратуре сообщили, что возбудили дело по статье об умышленном убийстве. Подозреваемым в надзорном органе назвали командира взвода одной из воинских частей МО.

В министерстве обороны, комментируя произошедшее, заявляли, что командир в любом случае понесет наказание.

Недавно стало известно, что суд по делу о смерти 19-летнего солдата срочной службы, который погиб от выстрела в лицо из табельного пистолета, начался в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214087-ubiystvo-soldata-v-mangistau-v-minoborony-ozvuchili-novye-podrobnosti/

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