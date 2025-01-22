Павлодарца наказали за то, что он посадил ребенка на колени (видео)

Жителя Павлодара наказали за нарушение правил перевозки малолетнего ребенка в автомобиле, так как он взял его на колени. Мужчине назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сообщивший о нарушении водитель возмутился, что своими действиями мужчина подвергает опасности жизнь и здоровье ребенка.

"Водитель автомобиля Haval перевозит по улице Дюсенова малолетнего ребенка на своих коленях", - такой видеозвонок поступил оператору полиции через мобильное приложение "Омниканальность".

Сотрудники незамедлительно выехали на указанную улицу, автомашина была остановлена. Водитель не стал отрицать нарушение. За несоблюдение правил перевозки пассажиров его привлекли к ответственности - штрафу в размере 5 МРП.

"Безопасность перевозки детей в автомашине - один из главных приоритетов для родителей. Самым безопасным вариантом является установка детского удерживающего устройства - автолюльки и автокресла", - отметили в МВД.

Стражи порядка напомнили, что функционирование мобильного приложения Police 102 и кнопки SOS - это часть проекта для приема сообщений граждан "Омниканальность". Он разработан с целью еще более оперативного реагирования полицейских на правонарушения и происшествия.

"Если вам необходима помощь или вы попали в конфликтную ситуацию, обратитесь в полицию посредством данного приложения: назовите причину вызова, адрес происшествия и постарайтесь ответить на все вопросы оператора. Не отключайтесь первым, необходимо дождаться, когда оператор закончит разговор", - рассказали в ведомстве.

С начала года уже 14 граждан воспользовались помощью "Омниканальности".

Отметим, что по ч.1 ст.593 КоАП РК несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Ранее в Павлодаре нетрезвых водителей после медосвидетельствования привлекли к ответственности. Среди нарушителей оказалась и одна девушка. Материалы направили в суд.

Также в Павлодаре водителей наказали за тонированные стекла автомобилей, которые ограничивают обзорность. В присутствии полицейских нарушители самостоятельно удалили тонировку.