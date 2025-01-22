Жительница Костаная поверила объявлению в Instagram и лишилась 21 млн тенге

Жительница Костаная узнала от полиции, что она стала частью мошеннической схемы, поверив в объявление в Instagram и переведя более 21 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина с октября 2024 года по январь 2025 года была обманута злоумышленниками.

"Ей предложили выгодное сотрудничество якобы с платформы одного из банков, но в итоге ее бизнес использовали для вывода средств", - пояснили в ДП Костанайской области.

Все началось осенью прошлого года, когда женщина увидела объявление в Instagram о прибыльных инвестициях. Она связалась со "старшим консультантом", который предложил вложить деньги.

"После первого перевода в 100 долларов США у женщины начали требовать дополнительные деньги для оплаты несуществующих налогов и пошлин. Мошенники убеждали ее увеличить суммы, включая кредиты в нескольких банках. На сбережения, хранившиеся на депозите, она планировала купить жилье", - рассказали в ДП региона.

В общей сложности потерпевшая перевела более 21 млн тенге. В ходе начатого досудебного расследования полиция выяснила, что женщина была использована как посредник (дроппер) в мошеннической схеме.

"Банковские реквизиты ее бизнеса мошенники использовали для дальнейшего вывода денежных средств", - установили в ведомстве.

По данному факту в настоящее время проводится следствие по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Сейчас полиция продолжает работать над установлением местонахождения и задержанием подозреваемых.

Ранее стало известно, что жительница Акмолинской области, наткнувшись на рекламу в Instagram, доверилась мошенникам и потеряла более 3 млн тенге. Женщина думала, что приумножит свои деньги путем вложения инвестиций через платформу известного банка, поэтому даже взяла кредит.

Житель области Ұлытау также доверился рекламе и решил с помощью инвестиций приумножить свой капитал, однако потерял 28 млн тенге, переведя их на неизвестные счета.

А житель Акмолинской области поверил рекламе о заработке на инвестициях в YouTube и лишился почти 6,5 млн тенге. Сельчанина убедили взять крупные кредиты в различных банках.