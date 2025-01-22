Иностранку с чужим паспортом задержали на казахстанской границе

В пункте пропуска "Жибек жолы" в Туркестанской области был выявлен случай пересечения границы по чужому паспорту, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, 18 января 2025 года в пункте пропуска "Жибек жолы" в Туркестанской области при осуществлении пограничного контроля задержана иностранная гражданка за попытку пересечения границы Республики Казахстан по чужому паспорту.

Отмечается, что с начала 2025 года пограничниками выявлено 16 фактов использования поддельных и чужих паспортов.

В 2024 году на путях международного сообщения пресечено более 400 аналогичных правонарушений.

Пограничная служба КНБ проинформировала, что за пересечение границы с использованием поддельных и чужих документов предусмотрена уголовная ответственность.

Добавим, что согласно ст.392 УК РК:

1. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через Государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

2. Те же деяния, совершенные преступной группой либо с применением насилия или угрозы его применения, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.