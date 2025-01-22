Павлодарец обманул коллег на 26 млн тенге, пообещав авто за полцены
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Житель Павлодара отбывает срок за обман коллег на 26 млн тенге. Люди брали эти деньги в кредит, так как он обещал им автомобили за полцены, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 30-летний житель Павлодара обманул своих коллег, рассказывая о возможности покупки машины за полцены, от указанной на сайте для автомобилистов.
Доверчивые коллеги взяли кредиты в нескольких банках второго уровня, так как наличных денег у них не было, и передали в руки мужчины. В итоге никаких автомобилей они получить не смогли, поэтому обратились в правоохранительные органы.
"Всего за 10 месяцев мужчина нанес материальный ущерб своим жертвам в размере 26 миллионов тенге", - уточнили в МВД.
Павлодарец, потративший средства на собственные нужды, был приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении смешанной безопасности в Семее и взысканием ущерба в размере 26 млн тенге.
"В данное время вновь прибывший осужденный изучается специалистами отделов и служб учреждения. Он хочет трудоустроиться и поддерживать связь с родственниками", - рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что мошенники начали завлекать казахстанцев размещением объявлений о продаже автомобилей по очень выгодной цене. Но, получив задаток, они просто исчезают. Ситуация усугубляется тем, что вычислить таких мошенников практически невозможно.
А несколько жителей Алматинской области, поверив в возможность выгодных сделок с перепродажей автомобилей, потеряли более 46 млн тенге. По данным полиции, подозреваемый, ранее занимавшийся куплей-продажей автомобилей, столкнулся с финансовыми трудностями и разработал мошенническую схему.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213949-pavlodarec-obmanul-kolleg-na-26-mln-tenge-poobeshchav-avto-za-polceny/