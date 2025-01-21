Карагандинец взял тюбинг для катания на горке и оказался под следствием
Опубликовано:
Жительница Караганды сообщила о краже тюбинга, оставленного в подъезде. Полиция оперативно нашла похищенное имущество и задержала 20-летнего подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 32-летняя жительница Караганды приобрела для своих детей тюбинг - легкий, но громоздкий, он не помещался в квартире и был оставлен в подъезде.
В тот вечер женщина оставила тюбинг на привычном месте в подъезде, но утром обнаружила его пропажу.
Сотрудники криминальной полиции, приняв заявление, быстро приступили к поискам, опираясь на описание тюбинга и его особые приметы.
Вскоре тюбинг был найден в районе городского парка. По данным следствия, его похитил 20-летний житель области, который полностью признал свою вину.
По факту кражи возбуждено досудебное расследование.
Ранее в Караганде полицейские вернули хозяйке телевизор, похищенный из съемной квартиры. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело.
Также полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 700 тысяч тенге. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
А астанчанин остался без личных вещей и телефона после того, как лег спать, оставив дверь в квартиру незапертой из-за жары.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213765-karagandinec-vzyal-tyubing-dlya-kataniya-na-gorke-i-okazalsya-pod-sledstviem/