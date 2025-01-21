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Карагандинец взял тюбинг для катания на горке и оказался под следствием

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Человек катается на тюбинге
Тюбинг. Иллюстративное фото: Mike Brinson/Getty Images

Жительница Караганды сообщила о краже тюбинга, оставленного в подъезде. Полиция оперативно нашла похищенное имущество и задержала 20-летнего подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 32-летняя жительница Караганды приобрела для своих детей тюбинг - легкий, но громоздкий, он не помещался в квартире и был оставлен в подъезде.

В тот вечер женщина оставила тюбинг на привычном месте в подъезде, но утром обнаружила его пропажу.

Сотрудники криминальной полиции, приняв заявление, быстро приступили к поискам, опираясь на описание тюбинга и его особые приметы.

Вскоре тюбинг был найден в районе городского парка. По данным следствия, его похитил 20-летний житель области, который полностью признал свою вину.

По факту кражи возбуждено досудебное расследование.

Ранее в Караганде полицейские вернули хозяйке телевизор, похищенный из съемной квартиры. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело.

Также полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 700 тысяч тенге. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

А астанчанин остался без личных вещей и телефона после того, как лег спать, оставив дверь в квартиру незапертой из-за жары.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213765-karagandinec-vzyal-tyubing-dlya-kataniya-na-gorke-i-okazalsya-pod-sledstviem/

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