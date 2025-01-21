Тайну пропажи контейнера раскрыли в Караганде

Полицейские Караганды нашли украденный мусорный контейнер, который пропал после аренды. Подозреваемый вернул имущество и признал вину, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в полицию обратился 32-летний житель Караганды с заявлением о пропаже мусорного контейнера. Мужчина пояснил, что летом сдал его в аренду, оформив договор с указанием срока аренды и суммы оплаты.

Однако в день возврата контейнера он приехал по адресу арендатора и обнаружил, что контейнер исчез.

Через несколько дней возле дома арендатора находился 42-летний мужчина, который заметил, что контейнером никто не пользуется. Подумав, что он может пригодиться ему, мужчина решил забрать его.

При встрече с полицейскими он признал свою вину в краже и вернул имущество владельцу.

По факту кражи чужого имущества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Караганде полицейские вернули хозяйке телевизор, похищенный из съемной квартиры. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело.

Также полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 700 тысяч тенге. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

А астанчанин остался без личных вещей и телефона после того, как лег спать, оставив дверь в квартиру незапертой из-за жары.