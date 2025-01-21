Молодой актюбинец поработал всего три дня и был задержан полицией (видео)

22-летний житель Актобе задержан полицией по подозрению в хранении наркотиков. По данным следствия, он успел сделать 54 закладки по указаниям через приложение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 14 января в Актобе сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий по подозрению в незаконном хранении наркотических средств задержан 22-летний парень.

В ходе личного обыска в кармане его куртки было обнаружено и изъято 25 свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом.

По результатам экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством "мефедрон".

Задержанный молодой человек пояснил, что несколько дней назад через Telegram направил свои документы и устроился на работу, суть которой заключалась в закладке наркотиков в разных частях города.

За три дня он получил несколько указаний от своих "работодателей" и успел в 54 местах заложить наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За такую сомнительную деятельность молодому человеку грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре в результате оперативной работы полицейских задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в распространении наркотических средств.

А в Актюбинской области в 2024 году выявлено 279 наркоправонарушений, в ходе операций изъято более 450 кг наркотиков, в том числе марихуана и синтетические вещества.

Также в городе молодого человека задержали в день его рождения. Парню исполнился 21 год. Он подозревается в закладке наркотиков.