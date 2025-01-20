Ранее судимы: двоих казахстанцев задержали после вооруженного конфликта в Уральске

В Уральске задержаны подозреваемые в участии в конфликте с применением оружия. Оба оказались ранее судимыми, по месту проживания изъято холодное оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в Уральске были задержаны двое ранее судимых уроженцев Западно-Казахстанской области, подозреваемых в участии в конфликте с применением оружия.

"Инцидент произошел в начале января в одном из ночных клубов города, где между группой лиц, предположительно относящихся к местному криминалитету, завязалась драка. В ходе конфликта один из участников получил ранение складным ножом.

С привлечением бойцов СОБР были проведены санкционированные личные обыски и по месту проживания подозреваемых. В ходе оперативных мероприятий изъяты несколько единиц холодного оружия", - сообщают правоохранители.

Задержание в Уральске. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее в декабре прошлого года бегающего с ножом мужчину сняли на видео в Талгаре. В полиции сообщили о проведении проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

До этого нападение с ножом на женщину в лифте попало на видео в Астане. На кадрах видно, как мужчина с предметом, похожим на нож, в руках зажимает в углу кабинки женщину. Свободной рукой мужчина периодически хватает потерпевшую за шею. В какой-то момент женщине удалось повернуться спиной к двери лифта и выйти из него, как только кабинка открылась. В полиции сообщили, что мужчина установлен и задержан.

До этого в Костанайской области огласили приговор женщине за нападение с ножом на водителя после просьбы не курить вейп в автомобиле. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.