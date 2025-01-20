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Карагандинку арестовали за поведение на остановке

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Женщине надевают наручники
Женщине надевают наручники. Иллюстративное фото: John Moore/Getty Images

В Караганде суд арестовал женщину на 10 суток за мелкое хулиганство. Она справила естественную нужду в теплой остановке в микрорайоне "Голубые пруды", передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, ранее в социальных сетях были публикации о неправомерных действиях женщины в общественных местах Караганды.

"Гражданка в микрорайоне "Голубые пруды" справила естественную нужду, находясь внутри теплой остановки, тем самым совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), о чем сотрудниками Ново-Майкудукского ОП УП Караганды был составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

16 января 2025 года дело об административном правонарушении рассмотрено Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Караганды.

Диспозиция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает административную ответственность за мелкое хулиганство, то есть нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Решением суда карагандинка признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП.

Учитывая характер совершенного умышленного административного правонарушения, личность виновной, отрицательно характеризующейся (состоит на учете в отделе внутренних дел), не имеющей постоянного места жительства и места работы, судом наложено взыскание, предусмотренное санкцией статьи, в виде административного ареста на срок 10 суток.

Напомним, недавно в Караганде задержали женщину за попытку сломать дверь теплого остановочного павильона. Подозреваемую доставили в полицию, где составили материалы по факту мелкого хулиганства.

Ранее также сообщалось, что в Караганде мужчину арестовали на пять суток за нарушение общественного порядка. Суд вынес решение после рассмотрения материалов о мелком хулиганстве.

А жителя Алматинской области наказали за совершенное в состоянии опьянения мелкое хулиганство - нецензурную брань в общественном месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213306-karagandinku-arestovali-za-povedenie-na-ostanovke/

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