"Разыграла настоящий спектакль": 20-летняя павлодарка выдумала историю и расплакалась

Жительница Павлодара заявила о преступлении, однако, как вскоре выяснилось, никакой кражи ее сумки с деньгами не произошло, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, печальная история о похищенной сумке оказалась ложью, когда потерпевшая раскрыла правду о своих расходах.

"На днях 20-летняя жительница Павлодара разыграла настоящий театральный спектакль, позвонив в полицию и сообщив об ограблении", - отметили в МВД.

Девушка рассказала, что у нее украли сумку, в которой находились 100 тысяч тенге наличными и телефон.

"Я выходила из автобуса, мужчина сзади вышел и за сумку дернул, а там очень крупная сумма денег лежала и телефон [...] Забежал во дворы, я бежала за ним, и все, испарился. Я не успела его догнать", - рассказала девушка плачущим голосом при звонке в полицию.

Она также описала одежду злоумышленника, однако призналась, что не запомнила его лицо.

Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала по указанному адресу. Оперативные сотрудники, автопатрули и участковые инспекторы начали обыскивать близлежащие улицы, на которые указала потерпевшая. Они проверяли всех граждан, подходящих под описание, и просматривали записи с камер видеонаблюдения.

Однако подозреваемый не попал ни в один кадр, как и сама потерпевшая, которая утверждала, что мчалась за мужчиной. У следователя возникли подозрения из-за того, что потерпевшая сомнительно указывала направления, куда якобы убежал налетчик.

"Когда девушку доставили в отдел полиции для допроса, ее показания стали противоречивыми, вскоре она расплакалась, признавшись, что никто ее не грабил. Как выяснила полиция, бабушка студентки передала ей 100 тысяч тенге для погашения кредита, однако девушка потратила деньги на собственные нужды", - прокомментировали в МВД.

За заведомо ложный вызов специальных служб жительницу Павлодара привлекли к ответственности. Ей назначен штраф в размере 30 МРП.

Отметим, что по ч.1 ст.438 КоАП РК заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (117 960 тенге).

Ранее в области Ұлытау 14-летнюю школьницу обвинили в заведомо ложном звонке в экстренные службы из-за спора с одноклассницей. Отец девочки в суде извинился за действия дочери.