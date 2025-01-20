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Задержан павлодарец с товаром на 22 млн тенге (видео)

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Задержание жителя Павлодара
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

В Павлодаре в результате оперативной работы полицейских задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в распространении наркотических средств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию поступила информация о мужчине, который занимался незаконным распространением наркотических средств на территории областного центра.

"Сотрудники полиции установили ранее судимого 29-летнего жителя Павлодара. При личном досмотре у него изъят мобильный телефон с информацией о местах нахождения запрещенных веществ, а также 16 свертков с неизвестным содержимым. В его автомобиле обнаружены два полиэтиленовых пакета с аналогичным содержимым", - уточнили в МВД.

Как установлено впоследствии, в свертках находились синтетические наркотики, а в полиэтиленовых пакетах - синтетические каннабиноиды общей массой более 1,5 кг. Это соответствует примерно 4 тысячам доз, которые на черном рынке могут стоить 22 млн тенге.

"Мужчина признался в содеянном и пояснил, что, намереваясь заработать, решил стать закладчиком в интернет-магазине по распространению наркотиков, надеясь на легкие деньги. По предварительной информации, он выполнял задачи, поставленные кураторами, забирал партии наркотиков из схронов и бесконтактным способом распространял их через тайники", - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических средств или психотропных веществ. Подозреваемый содержится под стражей.

"В настоящее время устанавливаются его соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории региона", - отметили в МВД.

Ранее в Актау и Алматы ликвидировали каналы сбыта наркотиков, а в Алматинской области пресекли деятельность нарколаборатории. Таким образом, по данным МВД, были не допущены изготовление и реализация более 100 кг синтетических наркотиков.

А в гаражном кооперативе в Актобе нашли 36 кг марихуаны стоимостью на черном рынке около 12 млн тенге. Задержан 38-летний мужчина по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213159-zaderzhan-pavlodarec-s-tovarom-na-22-mln-tenge-video/

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