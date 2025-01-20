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Эзотерика

Рыбу на миллион тенге забрали у мужчин в Карагандинской области

Опубликовано:

Рыбаки
Рыбаки. Фото: polisia.kz

На озере Балхаш в Карагандинской области полицейские задержали трех мужчин, подозреваемых в незаконной ловле рыбы с использованием сетей. Ущерб природе оценивается в миллион тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, на выходных в Карагандинской области полицейские Актогайского района совместно с сотрудниками Балхаш-Алакольской межобластной инспекции рыбного хозяйства провели рейд на озере Балхаш.

На 51 участке в районе села Орта-Дересин ими задержаны трое мужчин, которые без необходимых документов осуществляли ловлю рыбы. Используя тонкую китайскую стометровую сеть, они ловили сазанов, судаков, бершей и лещей.

На момент задержания их улов составил 129,3 кг, а ущерб природе оценивается почти в 1 млн тенге.

В настоящее время начато досудебное расследование по факту незаконной рыбалки.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области на озере Балхаш выявлена группа рыбаков, подозреваемая в незаконном вылове 332 кг рыбы. Сумма ущерба природе составила 1,7 млн тенге.

Также спасатели Карагандинской и Алматинской областей провели успешную операцию по поиску и спасению двух заблудившихся рыбаков.

Помимо этого, подозреваемого в браконьерстве на озере Балхаш задержали полицейские в Карагандинской области. 37-летний мужчина был пойман с сетями и рыбой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213147-rybu-na-million-tenge-zabrali-u-muzhchin-v-karagandinskoy-oblasti/

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