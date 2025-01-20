Мать погибшего в драке павлодарца требует изменить наказание для виновника

В Павлодаре мать погибшего в результате драки парня не согласна с приговором, который вынесли обвиняемому. Ему назначили 4 с половиной года лишения свободы, передает "Ирбис TV".

Конфликт произошел в августе 2024 года возле бара по улице Лермонтова. По словам мамы 23-летнего Сергея, ее сын 11 августа сначала проводил время с подругой. Произошла ссора, он уехал в бар.

Здесь же, выходя на улицу, произошел конфликт с 21-летним парнем. Женщина уверяет, зачинщиком был точно не Сергей.

"Вышел он, попросил сигарету. Они ему, конечно, не дали сигарету, так как сказали: "Мы не курим". Он развернулся и ушел, но вслед что-то крикнули. На то, что я не знаю, что кричали ему, он развернулся, пошел к ним, и у них началась потасовка", - говорит мать погибшего Сергея Сухоносенко.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Сергей подходит к двум парням. После отходит и через несколько секунд возвращается. И буквально сразу начинается потасовка. Сергей оказался в итоге на земле.

Как было установлено, осужденный его повалил, нанес несколько ударов, после отпустил. Но конфликт и на этом не закончился. Сергей вновь пошел в наступление, а через пару секунд просто рухнул на землю.

Никто из очевидцев изначально даже не попытался разрешить конфликт. Не вышла на место и охрана заведения. Как позже станет известно, Сергей скончался от кровоизлияния в мозг. Эксперты дадут заключение, что парень получил не менее 7-8 ударов.

В отношении участника конфликта открыли уголовное дело. Парень, уверены его родные, лишь защищался - другого выхода просто не было. Отмечают, что нападение изначально совершил погибший.

"Это была самооборона, понимаете. А по приговору - умышленно. Там умышленного ничего не было. Ну, какой может быть умысел у человека, который пришел, этого человека не знал, сам по себе стоял. Если бы он взял что-нибудь в руки, палку или там что-нибудь такое и ударил бы его. Или вот когда его повалил, начал бы его беспрепятственно бить. Там есть такое место, когда просто держит", - пояснил дядя подсудимого.

Приговором суда 21-летнего парня признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ему назначили 4 с половиной года колонии. Обе стороны с этим не согласны.

Мама Сергея уверена, что назначить должны были не менее 8 лет заключения. Родные обвиняемого, напротив, требуют пересмотреть статью и изменить ее на превышение пределов допустимой самообороны. Две семьи намерены вновь встретиться в суде.

Напомним, 11 августа прошлого года в Павлодаре избили парня, в результате чего он скончался. Прибывшим на место происшествия медикам лишь пришлось констатировать его смерть.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.