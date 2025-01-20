Недвижимость и пять авто: имущество на 400 млн тенге конфисковали у фигурантов дела в СКО

В Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, вынесен приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей.

"В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге.

Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками", - рассказали в ведомстве.

Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества.

"Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование", - пояснили в АФМ.

Здесь напомнили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.

В ведомстве отметили, что в соответствии с Законом РК "О цифровых активах" любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.

АФМ продолжает активную работу по обеспечению законности и порядка в обществе, противодействию экономическим и финансовым правонарушениям.

Ранее в Астане суд вынес приговор двум жителям столицы за незаконную предпринимательскую деятельность - продажу криптовалюты на общую сумму 468,5 млн тенге. Они получили по году лишения свободы каждый.

Также двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, осудили в Шымкенте. Ущерб от их деятельности составил свыше 100 млн тенге. Один был приговорен к 2 годам лишения свободы, другой - к 2,5 годам ограничения свободы.