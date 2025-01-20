Павлодарцы с пониманием отнеслись к требованиям полиции и на месте устранили нарушения

В Павлодаре водителей привлекли к административной ответственности за тонированные стекла автомобилей, которые ограничивают обзорность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за нарушение правил эксплуатации транспортных средств с начала года 95 водителей привлекли к административной ответственности.

К примеру, в Павлодаре инспекторами полиции остановлены автомашины, на передних боковых стеклах которых имелись цветные пленки.

"Водители с пониманием отнеслись к требованиям полиции, в присутствии которых они самостоятельно удалили тонировку", - отметили в ДП Павлодарской области.

Одна из причин, ограничивающих водителю обзорность, - тонировка лобового и передних боковых стекол, что может привести к аварии, особенно в темное время суток.

"Запрещается наносить покрытие либо наклеивать прозрачные цветные пленки на ветровые и передние боковые стекла салона транспортного средства", - прокомментировали в ведомстве.

Ранее полиция Алматы показала задержание водителей автомобилей с тонированными стеклами. В отношении лиц, незаконно использовавших запрещающую пленку, были составлены административные протоколы.

В МВД разъяснили требования по тонировке стекол в автомобилях. Так, не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол.