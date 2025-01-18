Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Силовики задержали приезжего, арендовавшего квартиру в центре Усть-Каменогорска (видео)

Опубликовано:

Задержание в Усть-Каменогорске
Задержание. Фото: ДП ВКО

В Восточно-Казахстанской области задержан житель другого региона, которого подозревают в закладке наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, следствием установлено, что 39-летний мужчина прибыл в Усть-Каменогорск в начале января. Он арендовал квартиру в центре города, где занимался фасовкой, а затем дальнейшим распространением наркотиков через тайники.

В ходе задержания у подозреваемого было обнаружено и изъято два крупных упаковочных пакета с порошкообразным веществом белого цвета, а также 51 расфасованный сверток с аналогичным веществом, электронные весы, изолента, zip-пакеты и различная посуда для расфасовки наркотиков.

Согласно результатам экспертизы, было изъято психотропное вещество общим весом в 500 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступной деятельности.

А жителя Восточно-Казахстанской области, который работал скотником, подозревают в краже на сумму около 6 млн тенге - в селе пропал табун лошадей. При этом, по данным полиции, когда по населенному пункту стала распространяться информация о поисках пропавших животных, мужчина попытался отвести от себя подозрения, выпустив их на волю.

Также в Усть-Каменогорске произошла ночная кража из магазина автозапчастей. Подозреваемый был в маске, его задержали. Сумма ущерба составила около 600 тыс. тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212790-siloviki-zaderzhali-priezzhego-arendovavshego-kvartiru-v-centre-ust-kamenogorska-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie