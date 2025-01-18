Силовики задержали приезжего, арендовавшего квартиру в центре Усть-Каменогорска (видео)

В Восточно-Казахстанской области задержан житель другого региона, которого подозревают в закладке наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, следствием установлено, что 39-летний мужчина прибыл в Усть-Каменогорск в начале января. Он арендовал квартиру в центре города, где занимался фасовкой, а затем дальнейшим распространением наркотиков через тайники.

В ходе задержания у подозреваемого было обнаружено и изъято два крупных упаковочных пакета с порошкообразным веществом белого цвета, а также 51 расфасованный сверток с аналогичным веществом, электронные весы, изолента, zip-пакеты и различная посуда для расфасовки наркотиков.

Согласно результатам экспертизы, было изъято психотропное вещество общим весом в 500 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступной деятельности.

А жителя Восточно-Казахстанской области, который работал скотником, подозревают в краже на сумму около 6 млн тенге - в селе пропал табун лошадей. При этом, по данным полиции, когда по населенному пункту стала распространяться информация о поисках пропавших животных, мужчина попытался отвести от себя подозрения, выпустив их на волю.

Также в Усть-Каменогорске произошла ночная кража из магазина автозапчастей. Подозреваемый был в маске, его задержали. Сумма ущерба составила около 600 тыс. тенге.