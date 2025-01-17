Иностранца задержали по подозрению в крупном мошенничестве в Алматинской области

В Алматинской области стражи порядка задержали иностранца, который подозревается в крупном мошенничестве на 69 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"Сотрудники полиции Алматинской области раскрыли дело о крупном мошенничестве. 51-летний подозреваемый, воспользовавшись доверием своего соотечественника, завладел 69 миллионами тенге под предлогом продажи бизнеса.

По информации правоохранительных органов, как потерпевший, так и подозреваемый являются гражданами соседней республики. В результате оперативных действий злоумышленник был изобличен и в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении ДП Алматинской области в Telegram-канале.

Полицейские выясняют все обстоятельства преступления и проверяют возможную причастность задержанного к другим эпизодам мошенничества. Расследование продолжается.

В конце декабря по запросу Интерпола разыскиваемого правоохранителями Узбекистана мужчину задержали в Алматы. Он подозревается в подделке документов и хищении денег.

В Семее предприниматель заявил о мошенничестве в особо крупном размере под предлогом совместного бизнеса. Подозреваемого задержали.

Мы также писали о случае, когда казахстанец вложил 23 млн тенге в совместный бизнес по продаже чипсов, но запуска проекта не случилось. Расследуется дело о мошенничестве.

В декабре прошлого года стражи порядка в Алматы задержали предполагаемую аферистку, которая скрывалась от правосудия с 2012 года. Сообщается, что первое заявление поступило в органы в октябре 2012 года от 37-летней пострадавшей. Женщина заявила, что подозреваемая обманным путем завладела ее денежными средствами в размере 665 тыс. тенге.

По данным следствия, от действий мошенницы пострадали 13 человек - злоумышленница утверждала, что располагает особыми возможностями для помощи в приобретении жилья, и предлагала свои услуги.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.