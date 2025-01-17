Карагандинцу ужесточили приговор по ходатайству прокурора

В Карагандинской области ужесточили наказание водителю, севшему за руль в нетрезвом состоянии. Ему назначили лишение свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда изменила приговор Шетского районного суда в отношении гражданина, осужденного по ч.1 ст.346 УК РК.

Изначально он был приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы. Однако по итогам апелляционного рассмотрения по ходатайству прокурора меру наказания изменили на реальное лишение свободы на тот же срок.

Суд постановил избрать в отношении осужденного меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Данное решение направлено на усиление контроля за соблюдением законности и правопорядка, а также на обеспечение справедливого наказания за нарушение закона", - отметили в суде.

Добавим, что по ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (19 660 000) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.