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Захват заложников: погибших пенсионеров похоронили в Актобе

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Пожарные и скорая на месте происшествия
Кадры с места происшествия: instagram.com/aktobe_live

В Актобе похоронили пенсионеров, которых бывший сожитель их дочери взял в заложники, сообщает сайт телеканала KTK. На месте дежурили полицейские и медики скорой помощи.

По данным телеканала, сегодня в Актобе похоронили двух пенсионеров, которые стали жертвами 40-летнего мужчины. Пожилых супругов в последний путь выносили из дома, где перед смертью они пережили страшный кошмар.

"На похороны пришли родственники, соседи и близкие погибших. Комментировать трагедию никто не стал. На месте дежурили полицейские и медики скорой помощи", - сказано в сообщении.

Источник: KTK

Сегодня также стало известно, что мужчина, несколько дней назад захвативший в заложники женщину и ее родителей, арестован на два месяца.

Напомним, 13 января в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что в больницу отвезли женщину. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Затем в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление. В полиции сообщили, что по ситуации возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: "Убийство" и "Захват заложника".

Также сегодня были озвучены новые подробности в деле. Сообщалось, что пострадавшая женщина все еще находится в больнице под пристальным наблюдением медиков - ее уже перевели из реанимации в обычную палату. Также у входа в помещение дежурят сотрудники ОМОНа, а охрана действует круглосуточно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212383-zahvat-zalozhnikov-v-aktobe-sostoyalis-pohorony-pogibshih-pensionerov/

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