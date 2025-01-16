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"Написал на куске бумаги": врач из Тараза попросил взятку у дочери знакомой и был осужден

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Передача взятки в конверте
Взятка. Иллюстративное фото: Atstock Productions / Getty Images

В Таразе осужден директор больницы, который принял взятку в размере 400 тыс. тенге у дочери своей знакомой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Жамбылского областного суда.

В Telegram-канале судов Жамбылской области рассказали об оглашенном приговоре в отношении директора больницы за получение взятки.

"В мае 2023 года гражданка С., с целью трудоустройства на должность медицинской сестры Центра онкологии, обратилась к подсудимому А. При разговоре А., узнав, что С. является дочерью его давней знакомой, написал на куске бумаги: "400 000 тенге" и сообщил С., что за ее трудоустройство ему необходимо дать взятку в указанном размере. Гражданка С., заняв в долг у своей матери, в служебном кабинете передала денежные средства А.

Проработав полтора года, в ноябре 2024 года, в связи с неоднократными замечаниями со стороны коллег, С. была уволена по собственному желанию", - сказано в сообщении.

По данным суда, после этого уволенная медсестра обратилась в Антикоррупционную службу с заявлением о привлечении к уголовной ответственности А. по факту взяточничества.

"В декабре 2024 года сотрудниками Антикоррупционной службы зафиксированы разговоры, изобличающие преступные деяния. Подсудимый А. был изобличен в совершении взяточничества после возврата им части денежных средств, полученных им в качестве взятки в сумме 200 тыс. тенге", - добавили в суде.

В итоге суд признал подсудимого А. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30-тикратной суммы взятки, то есть 12 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, накануне Казахстане предложили повысить штрафы за коррупцию для юрлиц. Отмечалось, что в будущем штраф составит от 30 до 60-кратной суммы материального вознаграждения, предоставленного от имени или в интересах юридического лица, в зависимости от размера вознаграждения.

Также в Антикоре подробно рассказали о планах ужесточения антикоррупционного законодательства. В частности, сообщалось, что предложение взятки будет иметь уголовные последствия в Казахстане. Кроме того, были даны разъяснения, не станут ли чаевые коррупцией.

Стало также известно, что в Казахстане предлагают ввести публичный реестр коррупционеров. Помимо этого, было рассмотрено предложение о внесении изменений в антикоррупционное законодательство в Казахстане, в том числе добавление новой статьи УК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212373-napisal-na-kuske-bumagi-vrach-iz-taraza-vzyal-vzyatku-s-docheri-znakomoy-i-byl-osuzhden/

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