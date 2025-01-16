Захват заложников в Актобе: подозреваемый арестован на два месяца

Мужчина, несколько дней назад захвативший в заложники женщину и ее родителей, арестован на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Актюбинского областного суда, вынесена санкция на арест подозреваемого. Сообщается, что мужчина будет содержаться под стражей два месяца.

Напомним, сегодня были озвучены новые подробности в деле. Сообщалось, что пострадавшая женщина все еще находится в больнице под пристальным наблюдением медиков - ее уже перевели из реанимации в обычную палату. Также у входа в помещение дежурят сотрудники ОМОНа, а охрана действует круглосуточно.

Отмечалось, что женщине также не разрешают пользоваться телефоном, поэтому, возможно, она до сих пор не знает о гибели своих родителей.

13 января в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что в больницу отвезли женщину. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Затем в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление.

В полиции сообщили, что по ситуации возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: "Убийство" и "Захват заложника".