Помогали иностранцам с гражданством: двух мужчин осудили в Астане

Жители столицы осуждены за организацию незаконной миграции с использованием поддельных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

"Двое граждан разработали схему, в рамках которой организовали незаконное получение вида на жительство и гражданства Республики Казахстан 49 иностранцам из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Российской Федерации. Один из них изготавливал фальшивые свидетельства о браке, медицинские справки и другие документы, другой - находил клиентов и обеспечивал их контактами с первым.

В результате преступной деятельности они получали доход от 80 тыс. до 1 млн тенге от каждого иностранца", - говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге приговором суда им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев и 2 лет лишения свободы соответственно.

Также в доход государства конфискованы незаконно полученные денежные средства в сумме 107 тыс. долларов США, 2,5 млн тенге и 200 тыс. рублей.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее о результатах работы по пресечению каналов незаконной миграции рассказали в Министерстве внутренних дел Казахстана.

Также в Туркестанской области полиция провела задержание группы, занимавшейся организацией незаконной миграции, и уже выдворила из страны десять иностранцев.

В МВД сообщали и о случаях привлечения к ответственности людей с двойным гражданством - за это нарушение из страны было выдворено 977 человек.

В Алматы прокурорами пресечен канал незаконной миграции - виновных привлекли к уголовной ответственности.