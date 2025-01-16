Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Помогали иностранцам с гражданством: двух мужчин осудили в Астане

Опубликовано:

Паспорт
Мужчина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жители столицы осуждены за организацию незаконной миграции с использованием поддельных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

"Двое граждан разработали схему, в рамках которой организовали незаконное получение вида на жительство и гражданства Республики Казахстан 49 иностранцам из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Российской Федерации. Один из них изготавливал фальшивые свидетельства о браке, медицинские справки и другие документы, другой - находил клиентов и обеспечивал их контактами с первым.

В результате преступной деятельности они получали доход от 80 тыс. до 1 млн тенге от каждого иностранца", - говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге приговором суда им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев и 2 лет лишения свободы соответственно.

Также в доход государства конфискованы незаконно полученные денежные средства в сумме 107 тыс. долларов США, 2,5 млн тенге и 200 тыс. рублей.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее о результатах работы по пресечению каналов незаконной миграции рассказали в Министерстве внутренних дел Казахстана.

Также в Туркестанской области полиция провела задержание группы, занимавшейся организацией незаконной миграции, и уже выдворила из страны десять иностранцев.

В МВД сообщали и о случаях привлечения к ответственности людей с двойным гражданством - за это нарушение из страны было выдворено 977 человек.

В Алматы прокурорами пресечен канал незаконной миграции - виновных привлекли к уголовной ответственности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212293-pomogali-inostrancam-s-grazhdanstvom-dvuh-muzhchin-osudili-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie