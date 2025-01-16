Внезапная информация привела к неожиданным откровениям в Караганде

Студент из Караганды лишился ноутбука стоимостью 400 тысяч тенге. Полицейские установили подозреваемого и работают над возвращением украденного имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в преддверии Нового года 18-летний студент столкнулся с неприятным событием: его дорогой ноутбук был украден в кругу знакомых, среди которых он надеялся найти поддержку и помощь. Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге.

Сотрудники криминальной полиции Центрального отдела полиции незамедлительно приступили к расследованию.

Каждый из присутствующих в тот вечер был опрошен, но лишь внезапная информация о причастности одного из знакомых привела к неожиданным откровениям.

18-летний молодой человек признался в краже и рассказал, как продал ноутбук за гораздо меньшую цену малознакомому человеку.

Теперь полицейские работают над установлением личности покупателя для возвращения украденного обратно законному владельцу.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Темиртау задержали 28-летнего мужчину. Он подозревается в проникновении в квартиру 56-летней женщины и хищении ноутбука.

Также стало известно, что 19-летнего астанчанина подозревают в краже двух телефонов и ноутбука из магазина бытовой техники.

Еще в Караганде полицейские вернули оборудование, похищенное из компьютерного клуба. Подозреваемый задержан, проводится расследование.