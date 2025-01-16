Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Внезапная информация привела к неожиданным откровениям в Караганде

Опубликовано:

Ноутбук
Ноутбук. Иллюстративное фото: pexels.com

Студент из Караганды лишился ноутбука стоимостью 400 тысяч тенге. Полицейские установили подозреваемого и работают над возвращением украденного имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в преддверии Нового года 18-летний студент столкнулся с неприятным событием: его дорогой ноутбук был украден в кругу знакомых, среди которых он надеялся найти поддержку и помощь. Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге.

Сотрудники криминальной полиции Центрального отдела полиции незамедлительно приступили к расследованию.

Каждый из присутствующих в тот вечер был опрошен, но лишь внезапная информация о причастности одного из знакомых привела к неожиданным откровениям.

18-летний молодой человек признался в краже и рассказал, как продал ноутбук за гораздо меньшую цену малознакомому человеку.

Теперь полицейские работают над установлением личности покупателя для возвращения украденного обратно законному владельцу.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Темиртау задержали 28-летнего мужчину. Он подозревается в проникновении в квартиру 56-летней женщины и хищении ноутбука.

Также стало известно, что 19-летнего астанчанина подозревают в краже двух телефонов и ноутбука из магазина бытовой техники.

Еще в Караганде полицейские вернули оборудование, похищенное из компьютерного клуба. Подозреваемый задержан, проводится расследование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212221-vnezapnaya-informaciya-privela-k-neozhidannym-otkroveniyam-v-karagande/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie