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Проводника и начальника поезда задержали после нападения на менеджера КТЖ

Опубликовано:

Пассажирский поезд
Поезд. Иллюстративное фото: facebook.com/railways.kz

В Шымкенте задержали начальника и проводника пассажирского поезда по подозрению в причинении вреда здоровью сотрудника во время ревизорской проверки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

В Сети распространилось видео проверки в поезде. На кадрах оператор снимает коробки, которые находят в разных местах вагона, и называет их "неоформленным багажом".

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте, сотрудниками линейного отдела полиции на станции Шымкент задержаны и доставлены в полицию проводник и начальник пассажирского поезда сообщением Мангистау - Алматы.

"Установлено, что они выражались нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении главного менеджера по контролю за поездной бригадой "АО "НК "ҚТЖ" во время ревизорской проверки и оформления нарушения", - рассказали в ДП на транспорте.

В настоящее время по факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Также инцидент прокомментировали в КТЖ. В нацкомпании рассказали, что главными менеджерами по контролю за поездной бригадой КТЖ на участке Тараз - Шымкент была проведена проверка пассажирского поезда №77 сообщением Мангистау - Алматы.

"Проверка проводилась в присутствии начальника пассажирского поезда, в ходе которой было установлено, что в вагоне №8/15892 был выявлен провоз неоформленного багажа общим весом 108 кг от станции Турксиб до станции Шымкент.

В связи с нарушением в отношении проводника пассажирского вагона были приняты меры, основанные на принципе нулевой терпимости. Трудовой договор с проводником был расторгнут.

Кроме того, установлено, что проводник и начальник поезда в ходе проверки выразились нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении сотрудника, осуществлявшего контроль за работой поездной бригады", - отметили в КТЖ.

В нацкомпании обратились к пассажирам и попросили оформлять грузобагаж в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом.

Ранее в КТЖ заявили об увольнении начальника и проводника поезда Шымкент - Астана, которые согласились перевезти человека без купленного билета за определенную плату. Второму проводнику и заместителю начальника участка станции Шымкент вынесли строгий выговор.

Также в поездах выявили различные нарушения по несоблюдению норм перевозок: отсутствие кондиционеров и условий для маломобильных групп населения, несоблюдение санитарно-технического состояния и другие. Нацперевозчика и частных перевозчиков оштрафовали на сумму более 10 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212202-provodnika-i-nachalnika-passazhirskogo-poezda-zaderzhali-posle-napadeniya-na-menedzhera-ktzh/

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