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Вышедших "на прогулку" парня и девушку задержали в Павлодаре (видео)

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Парень и девушка на улице
Парень и девушка в Павлодаре. Кадр из видео: polisia.kz

В Павлодаре полицейские задержали парня и девушку, которые прогуливались возле торгового дома. Их заподозрили в хранении и сбыте наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, современные технологии сыграли ключевую роль в задержании двух молодых людей. Выходя "на прогулку", они даже не подозревали, что оказываются под пристальным вниманием камер видеонаблюдения полиции.

Сотрудник ЦОУ отслеживал их передвижения у одного из торговых домов в Павлодаре, где они раскладывали какие-то предметы. Поведение молодых людей вызвало подозрения у сотрудника ЦОУ, который направил ближайший автопатруль по указанному адресу, а сам продолжил наблюдение за ситуацией.

"При появлении полиции один из молодых людей попытался скрыться, но был задержан. У него и его спутницы изъято 10 свертков, обмотанных изолентой. Позже экспертиза подтвердила, что содержимое является гашишем общим весом более 44 гр.", - рассказали в МВД.

По факту незаконного приобретения, хранения или сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.

"Этот случай подчеркивает важность применения современных технологий в борьбе с преступностью и демонстрирует высокую эффективность координированных действий правоохранительных органов. Задержание стало возможным благодаря оперативной работе сотрудников полиции и использованию видеонаблюдения, что позволило быстро и точно установить личности подозреваемых", - отметили в полиции.

Ранее стало известно, что в гаражном кооперативе в Актобе нашли марихуану весом 36 кг и стоимостью около 12 млн тенге. Задержан 38-летний мужчина по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

А в Караганде задержали несовершеннолетних девушек, подозреваемых в расклейке листовок с наркорекламой. Задержанные утверждали, что их заверили в безобидности работы, продемонстрировав ссылку, ведущую якобы на интернет-магазин с товарами народного потребления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212181-vyshedshih-na-progulku-parnya-i-devushku-zaderzhali-v-pavlodare-video/

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