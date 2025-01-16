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Кредиты на 22 млн тенге оформили на бездомных в Шымкенте

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Мужчина сидит, опустив голову
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

В прокуратуре Шымкента заявили, что члены преступной группы открывали банковские счета на имя лиц, не имеющих места жительства, а затем оформляли на них кредиты, передает Otyrar.kz.

Подозреваемых — пять человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. А в отношении финансовой компании завели дело за недобросовестное отношение к обязанностям ответственных работников коммерческой организации.

Представители надзорного органа рассказали, что преступная группа занималась мошенничеством с 2021 года.

"Сотрудниками коммерческой организации в 2021 году выявлен факт мошенничества в размере 22 800 000 тенге, однако не приняты меры к проверке и блокировке поддельных ИП и юридических лиц.

Эти правонарушения были допущены преступной группой к осуществлению планов мошенничества и присвоению средств потерпевшим. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры города", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в прошлом году в Таразе осудили пять человек, которых обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они оформили онлайн-кредиты на 130 человек, а затем путем обналичивания товара приобретали право на чужое имущество. Сумма ущерба составила 246 млн тенге.

А весной казахстанцев предупреждали о том, что мошенники оформляют кредиты на пострадавших от паводка – злоумышленники обманывали граждан, обещая помощь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212073-kredity-na-22-mln-tenge-oformili-na-bezdomnyh-v-shymkente/

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